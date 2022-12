Caso Juve, Cairo: «Se ha fatto quelle cose, qualcuno le ha fatte con lei»

Le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, sul caso Juve: «Credo che ci sia da guardare le cose abbastanza in profondità»

Intervistato dal Corriere di Torino, Urbano Cairo si è espresso così sul caso Juve. Di seguito le parole del presidente del Torino.

«È ancora in corso un’inchiesta sulla quale non voglio esprimermi, perché non sono a conoscenza dei dettagli. Però se la Juve ha fatto queste cose vuol dire che qualcuno le ha fatte con lei. Credo che ci sia da guardare le cose abbastanza in profondità».

