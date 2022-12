Caso Juve, intercettazione Cherubini su Locatelli: «Se mi tratti come l’Arsenal che partnership è?»

Spuntano nuove intercettazioni sul caso Juve, l’ultima di Cherubini sul trasferimento di Locatelli: «Noi non siamo l’Arsenal»

Continuano ad uscire le intercettazioni sul caso Juve. L’ultima, pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, ha come protagonista Cherubini e Bertola del 22 luglio 2021, dove si discuteva l’acquisto di Locatelli. Di seguito l’intercettazione.

«Se io sono in partnership e poi vengo trattato come l’Arsenal, come un cliente che non hai mai visto, che partnership è? Se io mi siedo e Giovanni mi dà le stesse condizioni che dà a Edu dell’Arsenal che non ha mai visto in vita sua, qual è il valore aggiunto della nostra relazione decennale? Che fine hanno fatto gli 8 milioni che ha guadagnato in 6 mesi con Demiral, che non sapeva chi fosse (…) e dovevamo prenderlo noi ma non avevamo posto? Che fine ha fatto il nostro decisivo appoggio quando ha preso Sensi? E la valorizzazione di Zaza? E i 13 milioni presi da Lirola?».