Umberto Calcagno ha parlato del caso Juventus-Napoli

Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ai microfoni di Radio Punto Nuovo è tornato a parlare del caso Juventus-Napoli.

«Un contenzioso non fa bene al nostro sistema. Bisognerebbe evitare degli eventi simili nel prossimo futuro. Il mio augurio, come sistema, è che si guardi tutti verso un unico obiettivo: i segnali, attualmente, sono di una reale compattezza per preservare salute e regolarità dei campionati. Serve spirito di sacrificio da parte di tutti, questo è fuori discussione».