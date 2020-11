Caso Juve Napoli, fissata la data del ricorso e della sentenza

È stata fissata la data per il ricorso sul caso Juventus-Napoli, dove ci sarà sia la discussione che la sentenza

Il caso Juventus-Napoli non è stato ancora archiviato. Il club azzurro ha deciso di fare ricorso per quanto riguarda la sconfitta per 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione per non aver fatto tutto quello che doveva per volare a Torino e disputare il match.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ricorso alla Corte d’Appello sarà fatto il prossimo 9 novembre. E nello stesso giorno ci sarà sia la discussione che la sentenza.