Caso Milenkovic e Vlahovic: dura risposta della Serbia alla Fiorentina. Il comunicato ufficiale della Federcalcio

La Federcalcio serba ha risposto alle accuse della Fiorentina in merito alla convocazione in nazionale di Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, rompendo così la bolla in casa viola a seguito delle positività al Coronavirus emerse nei giorni scorsi. Il comunicato:

«La Fiorentina non può creare problemi ai ragazzi perché FIFA e UEFA hanno permesso ai giocatori di andare in Nazionale. La FIFA ha informato la Federcalcio italiana, noi siamo coi ragazzi e pronti a supportarli in tutto. Se necessario, pagheremo loro la multa».