Caso Zidane, Mbappé risponde a Le Graet: «Mancanza di rispetto»

Mbappé risponde alle parole di Le Graet contro Zidane e poco dopo sono arrivate le scuse del presidente della federcalcio francese

«Zidane è la Francia, non si manca di rispetto a una leggenda del genere…» Così Mbappé ha risposto a Le Graet che aveva parlato del campione del mondo francese in tono sprezzante. Non soltanto Mbappé, ma anche molti altri hanno commentato l’uscita del presidente della federcalcio francese, come Djorkaeff: «sbagliato, fuori posto, parliamo di un campione del mondo. Parliamo del Campione del mondo». Di seguito Le Graet ha voluto correggere il tiro delle sue dichiarazioni.

«Queste osservazioni imbarazzanti hanno creato un malinteso. Vorrei presentare le mie personali scuse per queste dichiarazioni che non rispecchiano assolutamente il mio pensiero, né la mia considerazione per il giocatore che era e l’allenatore che è diventato»