Cassa integrazione agli sportivi professionisti, Ghirelli: «Siamo soddisfatti»

Il Ministro Vincenzo Spadafora ha annunciato che sarà attivata la cassa integrazione in deroga per gli sportivi professionisti

Durante l’informativa al Senato, il Ministro Vincenzo Spadafora ha annunciato il via libera all’utilizzo della cassa integrazione in deroga anche per le società sportive. Poche ore dopo è arrivato il commento, soddisfatto, del capo della Lega Pro Francesco Ghirelli.

«Siamo soddisfatti che i club della Serie C possano accedere alla cassa integrazione in deroga. Una misura del decreto rilancio anticipata dal Ministro Spadafora. Una boccata d’ossigeno per continuare a svolgere un prezioso ruolo sociale».