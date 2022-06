Cassano boccia Lukaku: «Ma il Chelsea non era la squadra dei sogni?»

Parole roventi di cassano contro Lukaku e un suo ritorno all’Inter: «Ma il Chelsea non era la squadra dei suoi sogni? Rimanesse lì»

Durante lo spettacolo Bobo Tv Show tenutosi al Teatro Jenco di Viareggio, Antonio Cassano ha parlato con toni molto duri sul possibile ritorno di Lukaku all’Inter.

«Non lo riprenderei. Lui ha detto che andava nella squadra dei suoi sogni, a guadagnare 15 milioni di euro. Adesso, però, a Londra non tocca un pallone e vorrebbe tornare in Italia. Il problema dell’Inter, visto che per Dybala è fatta, è che se prendono Lukaku devono vendere Lautaro. Ripeto, non andrei su Lukaku. Anche perché prima di tutto lo devi pagare, ma poi bisogna vedere la reazione della gente: se fa due gol a partita ok, ma in caso contrario la situazione diventa abbastanza particolare. Lukaku doveva pensarci prima. A questo punto dico: che rimanga al Chelsea».