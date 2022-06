Cassano controcorrente: «Dybala non serve all’Inter». Le dichiarazioni dell’ex attaccano

Contro tutto e tutti, senza peli sulla lingua. Cassano non risparmia nessuno: neanche la ‘sua’ Inter.

«A me non piace» ha detto di Dybala alla Bobo Tv. «L’affare è fatto anche se non serve ma l’hanno voluto prendere. Se hai un calciatore come Lautaro come seconda punta affianco a lui serve uno pesante… un carro armato, uno alla Dzeko. Non riesco a vedere un’Inter senza il Toro e poi c’è Correa che è un pupillo di Inzaghi»