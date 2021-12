Cassano: «Inter e Juve le vedevo già agli ottavi, per il Milan era molto complicato»

Antonio Cassano durante la Bobo Tv ha parlato del passaggio agli ottavi di Champions da parte di Inter e Juve

CHAMPIONS – «Inter e Juve le vedevo già agli ottavi, per il Milan molto complicato. Davo più chance all’Atalanta, la partita di ieri mi sono emozionato. Io sul 3-0 ci credevo ancora a 20′ dalla fine, le emozioni che mi dà quella piazza e quell’allenatore è qualcosa di magico. L’Atalanta va applaudita e ringraziata, Emery ha fatto il complimento più bello dicendo che l’Atalanta è una delle più forti in Europa, ieri avevo il groppone in gola ma ci può stare ed è in Europa League».