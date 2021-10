Cassano riceve il Tapiro d’Oro: «Marotta deve dire grazie a me se è andato alla Juventus»

Valerio Staffelli ha consegnato il celebre Tapiro d’Oro ad Antonio Cassano: le sue dichiarazioni su Marotta e Zmean

Dopo le dichiarazioni di Antonio Cassano su Francesco Totti («tra 20 anni Totti sarà dimenticato») e Beppe Marotta si è aperto un putiferio mediatico, a cui si è aggiunto Zdenek Zeman («tra 20 anni di Cassano forse si ricorderanno a Bari»). Striscia la Notizia ha così deciso di consegnare il 17esimo Tapiro d’oro all’ex Sampdoria. Le sue parole alla consegna.

ZEMAN – «Zeman sostiene che Totti sarà ricordato da tutti e io al massimo solo a Bari? Parla pure lui adesso, si è svegliato dall’oltretomba. Non sono mai stato invidioso di nessuno e non sono un rosicone: ho una famiglia meravigliosa, il grano l’ho fatto, gioco a padel. In Italia ci sono troppi leccac…».

MAROTTA – «Marotta deve dire grazie a me se è andato alla Juventus, perché i risultati che ha fatto qui a Genova se li sogna ancora la notte. Ribadisco che per me non è competente: i giocatori della Sampdoria manco li conosceva. È solo un grandissimo gestore della stampa».