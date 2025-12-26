 Cassano spiega: «Supercoppa? Show del Napoli, ecco i motivi»
Cassano spiega: «Supercoppa? Show del Napoli. Contro il Bologna miglior partita nei 90 minuti! Ecco che cosa mi impressiona delle tattiche di Conte»

2 ore ago

Cassano

Cassano spiega cosa lo ha colpito di Conte e del Napoli dopo il successo della Supercoppa Italiana. Le parole dell’ex fantasista

Il Napoli di Antonio Conte continua a far parlare di sé dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Nel podcast Viva el Futbol, Antonio Cassano ha analizzato a fondo la prestazione degli azzurri, soffermandosi sull’impatto tattico dell’allenatore e sul rendimento di alcuni protagonisti. Un giudizio netto, che certifica la superiorità mostrata dal Napoli nella finale e il percorso di crescita intrapreso dalla squadra.

PRESTAZIONE E SUPERIORITÀ«Conte ha isolato il centrale del Bologna contro Højlund. Sto rivedendo Lukaku quando stava bene. Lui appoggia e partono i razzi, oppure uno contro uno Højlund li distrugge. È stato uno show del Napoli. La più bella partita nei novanta minuti. Poi la competizione è sua e l’ha meritata. Anche nella ripresa ha continuato, poteva fare dieci gol senza mai subire niente. Complimenti al Napoli».

EVOLUZIONI TATTICHE«A me del Napoli impressiona che un’ex ala offensiva, Politano, oggi fa tutta la fascia. E Neres gioca dentro il campo. Io pensavo fosse forte forte, ma adesso è un giocatore di altissimo livello facendo cose che prima non aveva mai fatto».

CRESCITA DI HØJLUND«Højlund era forte all’Atalanta, ma oggi fa cose che nemmeno lì faceva. Il miglioramento è super. Ora protegge palla, si sa muovere, scarica bene. L’azione di tacco per Spinazzola è stata meravigliosa».

IL REGISTA«Conte è speciale, il Napoli è speciale. Ve la butto lì: è speciale anche Lobotka che in mezzo al campo fa sempre le cose giuste, gioca a due tocchi, non gliela togli mai».

