Cassano spiega: «Supercoppa? Show del Napoli. Contro il Bologna miglior partita nei 90 minuti! Ecco che cosa mi impressiona delle tattiche di Conte»

Cassano spiega cosa lo ha colpito di Conte e del Napoli dopo il successo della Supercoppa Italiana. Le parole dell’ex fantasista

Il Napoli di Antonio Conte continua a far parlare di sé dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Nel podcast Viva el Futbol, Antonio Cassano ha analizzato a fondo la prestazione degli azzurri, soffermandosi sull’impatto tattico dell’allenatore e sul rendimento di alcuni protagonisti. Un giudizio netto, che certifica la superiorità mostrata dal Napoli nella finale e il percorso di crescita intrapreso dalla squadra.

PRESTAZIONE E SUPERIORITÀ – «Conte ha isolato il centrale del Bologna contro Højlund. Sto rivedendo Lukaku quando stava bene. Lui appoggia e partono i razzi, oppure uno contro uno Højlund li distrugge. È stato uno show del Napoli. La più bella partita nei novanta minuti. Poi la competizione è sua e l’ha meritata. Anche nella ripresa ha continuato, poteva fare dieci gol senza mai subire niente. Complimenti al Napoli».

EVOLUZIONI TATTICHE – «A me del Napoli impressiona che un’ex ala offensiva, Politano, oggi fa tutta la fascia. E Neres gioca dentro il campo. Io pensavo fosse forte forte, ma adesso è un giocatore di altissimo livello facendo cose che prima non aveva mai fatto».

CRESCITA DI HØJLUND – «Højlund era forte all’Atalanta, ma oggi fa cose che nemmeno lì faceva. Il miglioramento è super. Ora protegge palla, si sa muovere, scarica bene. L’azione di tacco per Spinazzola è stata meravigliosa».

IL REGISTA – «Conte è speciale, il Napoli è speciale. Ve la butto lì: è speciale anche Lobotka che in mezzo al campo fa sempre le cose giuste, gioca a due tocchi, non gliela togli mai».