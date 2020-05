Castellacci: «Difficile disputare partite alle 16.30 in estate. In Serie C non si può giocare»

Enrico Castellacci, presidente de L.A.M.I.C.A., ha parlato della ripresa della Lega Pro e dei match alle 16.30. Ecco le sue parole

PARTITE 16.30 – «È difficile giocare a quell’ora perché in estate fa molto caldo. Mi ricordo il mondiale in Brasile, giocammo con un tasso di umidità del 90% all’1,00 del pomeriggio. Sono climi difficili da sopportare. È un orario che avrei evitato puntando su altre fasce orarie».

SERIE C – «Non è che i medici di Serie C siano contro la ripresa, sono semplicemente realisti perché in quella serie non si può giocare e anche il presidente Ghirelli se ne era reso conto. Ci sono problemi di vario tipo, a partire da quello logistico perché le società non hanno la possibilità di fare dei ritiri lunghi in strutture adibite. Poi c’è la difficoltà nel recuperare migliaia di tamponi e il fatto che i medici sociali siano par time avendo anche la loro attività affianco a quella svolta con il club».