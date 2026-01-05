Castellanos West Ham, ora è ufficiale: l’attaccante argentino lascia la Lazio. Il comunicato ufficiale con tutti i dettagli

Castellanos West Ham, ora è ufficiale: l’attaccante ha lasciato la Lazio. Il comunicato ufficiale che rivela tutti i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, il West Ham ha ufficializzato l’acquisto di Taty Castellanos dalla Lazio. Di seguito riportato il comunicato del club inglese.

COMUNICATO – «Il West Ham United è lieto di annunciare l’acquisto dell’attaccante internazionale argentino Taty Castellanos. Il 27enne arriva agli Hammers provenendo dal club italiano Lazio con un contratto di quattro anni e mezzo con opzione per un altro anno. Attaccante aggressivo e in arretrato, capace di segnare e creare gol, coordinare il gioco e lavorare sodo per la sua squadra, Castellanos ha avuto una carriera superba in MLS, La Liga e Serie A e ora porterà le sue qualità complete in Premier League. Nato a Mendoza e preso due presenze con la sua nazionale, Castellanos ha vinto la MLS Cup e la Scarpa d’Oro con il New York City FC nel 2021 prima di segnare quattro gol in una singola partita con il Girona contro il Real Madrid in Liga nel 2023. Ha poi segnato 14 gol la scorsa stagione mentre la Lazio si classificava settima in Serie A e raggiungeva i quarti di finale della UEFA Europa League. Identificato come obiettivo chiave dall’allenatore Nuno Espírito Santo, il nuovo numero 11 degli Hammers – che ha firmato in tempo per essere disponibile per la partita di Premier League di martedì sera contro il Nottingham Forest allo stadio di Londra – ora non vede l’ora di indossare la maglia del West Ham e mostrare all’esercito Claret and Blue di cosa sa fare.

“Sono davvero felice perché è una sfida molto importante per me personalmente e sono venuto a contribuire, a cercare di aiutare la squadra il più possibile”, ha detto Castellanos. “Ogni incontro è una battaglia, e sono qui per contribuire con questo, per cercare di portare quell’energia, quello spirito combattivo che ho dentro, affinché ogni incontro sia il più importante e duro possibile. “Spero di dare tutto ai fan. Ho sempre difeso la maglia di ogni squadra con la massima responsabilità, e voglio dire loro che darò tutto per difendere questa maglia e, ovviamente, per raggiungere i nostri obiettivi giorno dopo giorno. Questa è la cosa più importante.”

Tutti al West Ham United desiderano dare il benvenuto a Taty e alla sua famiglia nell’East London, e gli augurano ogni successo per la sua carriera in Claret e Blue».