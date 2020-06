Castillejo: «Il mister parla troppo, quando lui mi chiede una cosa devo farla per forza»

Samu Castillejo ha parlato ai microfoni di Sky dopo la rotonda vittoria del Milan contro il Lecce: le parole dello spagnolo

Samu Castillejo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Lecce.

«Il mister parla troppo, quando lui mi chiede una cosa devo farla per forza. Con calhanoglu e Bonaventura dovevo stare io più largo e bisogna fare quello che dice il boss (ride, ndr).

Ci chiede di essere dispiplinati ma ci lascia anche la libertà di andare dove crediamo di essere più performanti. L’Europa è il nostro obiettivo, dobbiamo continuare come fatto oggi. Ibra? Lui è un giocatore che scherza tanto, ma non è uno che dice molto del suo futuro. Se resta? Magari, è un giocatore molto forte che ci farebbe bene anche in futuro».