Castrovilli: «Al fantacalcio mi schiero sempre! Kakà e Ronaldinho i miei idoli»

Gaetano Castrovilli ha rilasciato una lunga intervista a Fantacalcio.it parlando sia di fantacalcio che della sua carriera. Le parole del centrocampista della Fiorentina.

FANTACALCIO – «Quando ho realizzato i miei tre gol ero sempre in campo anche nella mia squadra del Fantacalcio. Mi schiero sempre, tranne quando sono squalificato ovviamente. Mi do fiducia dai. Mi ricordo che quando abbiamo giocato a Sassuolo ed ho fatto gol e assist quando sono arrivato nello spogliatoio ero felicissimo per la bella vittoria a Reggio Emilia, ma poi subito dopo ho aperto l’App Fantacalcio per vedere il punteggio ed il voto che mi avevate dato».

ESORDIO IN SERIE A – «Per me l’esordio in A era un sogno, fin da bambino. Il mio obiettivo era quello di migliorarmi ogni giorno con gli allenamenti. La serie B mi ha aiutato tanto nella crescita da calciatore, lì ci sono tanti giocatori più esperti che ti danno una grossa mano».

IDOLI – «Io mi sono sempre ispirato a due grandi nomi: Kakà e Ronaldinho. Quest’ultimo perché quando andava in campo ti divertiva, e mi piaceva tantissimo. Kakà per le sue accelerazioni e per l’umiltà che faceva vedere a tutta la gente. Se mi avvicino come caratteristiche a Kakà? Me lo dicono in tanti, è un grande paragone, fa piacere ma c’è ancora molto, molto da imparare e migliorare. Soprattutto devo essere più concreto».