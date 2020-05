Castrovilli: «Devo essere più concreto e fare più gol. Ripresa? Non vedo l’ora di ricominciare»

Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport al programma Magic Gazzetta. Le sue parole

SERIE A – «Non mi aspettavo nulla di tutto ciò che è accaduto. Il sogno di giocare in Serie A è quello di ogni bambino, io l’ho realizzato, ma ancora non me ne sono reso conto. Non ci credo».

PIÙ GOL – «Lo stesso Montella e Iachini mi hanno detto che ho le capacità di fare più gol. Devo migliorare e diventare più concreto».

STOP CAMPIONATO – «Non vedo l’ora di ricominciare, ma prima di tutto ci deve essere la salute e la sicurezza. A casa ho cercato di tenermi in forma, ma non è la stessa cosa di quando ti alleni sul campo».

MONTELLA E IACHINI – «Con Montella ho giocato anche un po’ più avanti perché con il 4-3-3 talvolta andavo a collocarmi dietro le punte, mentre con Iachini faccio la mezzala e quindi entrambe le fasi come con il mister precedente, ma sto approfondendo tatticamente la fase difensiva visto che devo migliorare».

DE BRUYNE – «De Bruyne è veramente tanta tanta roba, lo ammiro molto e lo vedo su YouTube. Io mi ispiro tanto a Kakà per le sue accelerazioni perché mi piaceva quando partiva palla al piede. Il mio idolo è sempre stato Ronaldinho comunque».