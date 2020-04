Castrovilli: «Non vedo l’ora di ricominciare. Difensore più forte che ho affrontato? Bonucci»

Gaetano Castrovilli ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina manifestando tutta la voglia di tornare a giocare

Gaetano Castrovilli si è raccontato ai media ufficiali della Fiorentina rispondendo alle tantissime domande dei tifosi viola. Queste le sue parole.

GIORNATA TIPO – «Sto bene, non vedo l’ora di ricominciare. La mia giornata tipo è con sveglia alle 7.30/8, portare fuori il cane a fare i bisogni, dormiamo un po’, aiuto la mia ragazza a preparare il pranzo, poi serie tv e ci alleniamo insieme. Poi ancora fuori per i bisogni del cane, cena, serie tv e a nanna».

CALCIO E ISOLAMENTO – «Il calcio mi manca tantissimo, i compagni, lo staff, tutti gli addetti ai lavori della Fiorentina e i tifosi. Ai tifosi come canzoni consiglio le neo melodiche che ascolto io, come Niko Pandetta, in cucina consiglio di preparare tanti dolci. Come film guardo La Casa di Carta ed Elite. Sono molto interessanti».

CALCIO E DANZA – «La mia vita è sempre stato il calcio, anche quando danzavo e andavo a danza classica andavo poi in strada a giocare a calcio con i miei compagni. Ce l’ho nel sangue, sono contento di aver scelto questa strada. La danza mi aiuta molto in campo, ma quando sono in campo cerco di divertirmi e far divertire».

DIFENSORE PIÙ FORTE – «Il difensore che mi ha messo più in difficoltà è stato Bonucci, spero di ritrovarlo presto in campo».

IDOLI – «l centrocampista del passato con cui avrei voluto giocare è Ronaldinho, uno dei miei idoli. Ricordi indelebili? L’esordio con la Fiorentina in Serie A e con la Nazionale maggiore, momenti che ricorderò per sempre».

TOP 11 CALCIO ITALIANO – «Buffon, Cannavaro, Maldini, Nesta, Pirlo, De Rossi, Totti, Del Piero, Baggio, Riva e Cassano».