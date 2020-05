Castrovilli: «Stagione da sogno. Voci sull’Inter? Penso solo alla Fiorentina»

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha parlato del suo futuro e anche della sua stagione sin qui

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, spegne le voci di calciomercato. Il gioiello viola ha concesso una lunga intervista a The Athletic, e ha parlato di mercato ma anche del suo calcio. Ecco le sue dichiarazioni.

INTER – «Non penso alle voci di mercato sull’Inter, mi concentro solo sulla Fiorentina, voglio fare bene con i viola».

LA FIORENTINA – «Il ritiro per me è stato un sogno. Poi tra Moena e la tournée negli Stati Uniti tutto è cambiato ed è successo qualcosa di inaspettato. Mister Montella ha avuto il coraggio di lanciarmi e io ho vissuto una stagione da sogno, arrivando anche in Nazionale».

IDOLI – «Io adoravo Ronaldinho. Oggi mi piacciono molto De Bruyne in particolare, ma anche Modric, Kroos, Arthur e Isco».