Cavani: «Poteva saltare l’esordio a Valencia. Anestetizzato per sei ore»

L’attaccante del Valencia Edinson Cavani rivelo uno spiacevole episodio avvenuto poco prima del suo esordio in Liga

Le parole di Cavani a 2 de Punta sull’episodio avvenuto poco prima del debutto con il Valencia:

L’EPISODIO – «Stavo calpestando il cordolo appoggiato alla macchina e quando me ne sono accorto, la porta si è aperta e richiusa sul mio dito e mi sono rotto l’unghia. Non mi ha rotto il dito perché grazie a Dio ha preso solo la prima falange e l’ha usata come leva, così non si è rotto. Dal modo in cui il mio dito pulsava, pensavo di averlo rotto. Avevo una rabbia dentro. Ho pensato che il dottore avrebbe anestetizzato il mio dito il giorno dopo, l’avrebbe avvolto bene e poi avremmo visto cosa sarebbe successo. Il dolore però aumentava e l’unghia aveva un brutto aspetto, così sono andato in ospedale, il dottore mi ha fatto una puntare e un piccolo intervento all’unghia, ha rattoppato un po’ il dito e mi ha coperto un po’. Non so come sarà adesso, posso aspettarmi qualsiasi cosa. Sembra che abbia fatto un lavoretto piuttosto carino perché ho passato circa sei ore anestetizzato»