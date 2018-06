Monchi, da fine conoscitore di talenti qual è, ha puntato gli occhi su Hakim Ziyech dell’Ajax

L’arrivo di Javier Pastore, nelle idee della Roma, non preclude l’acquisto di Ziyech. D’altronde si parla di un calciatore, l’argentino, che conosce già la realtà italiana, e l’altro, il marocchino, che ha sempre giocato in Eredivisie, che, nel caso di arrivo, dovrà avere il tempo necessario per adattarsi al calcio tattico della Serie A. Il classe 1993, nativo di Dronten in Olanda, ha un fisico esile e longilineo. Nasce trequartista ma, col tempo, si è adattato nel ruolo di mezz’ala sinistra con risultati davvero ottimi.

Sinistro di piede, è uno di quei centrocampisti creativi capaci di andare in dribbling così come di disegnare la palla geniale per il movimento del compagno. Macchina da assist, sono stati 17 i passaggi vincenti creati nell’ultimo torneo olandese, ma anche un discreto finalizzatore: di sinistro, ma anche di destro, su punizione così come con delle conclusioni dalla distanza. Ha scelto il Marocco e non l’Olanda come nazionale, nonostante abbia fatto parte delle selezioni giovanili oranje, ed attualmente è una delle attrazioni del Mondiale russo. Monchi lo vuole, l’Ajax si è rassegnato a perderlo. Dopo Kluivert, il ds continua a puntare sui talenti dei Lancieri.