Ceferin: «Regola sui falli di mano? Molto lavoro da fare, ecco cosa penso»

Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha parlato così del VAR e della regola sui falli di mano: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di AS ha parlato il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin.

LE PAROLE – «Il VAR c’è nelle competizioni UEFA. All’Europeo ha funzionato molto bene, come in Champions e in Europa League. L’unica cosa su cui ho dei dubbi è la regola del fallo di mano. Abbiamo assistito a tante situazioni strane, come quando la palla colpisce un giocatore in testa e poi va sul suo braccio… Ad esempio, una volta Figo mi ha detto che se queste regole fossero esistite quando era un giocatore, avrebbe avuto l’opportunità di lanciare la palla sulla mano dell’avversario perché sapeva come farlo. E’ difficile per i giocatori se ogni contatto con la mano viene sanzionato. Dove dovrebbero metterle? Non puoi giocare con le mani dietro la schiena. C’è molto lavoro da fare e dobbiamo discuterne di più».