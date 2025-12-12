Celta Vigo Bologna, Italiano: «Credo che oggi la squadra si sia espressa in maniera eccezionale. Mi avevano promesso questo»

Celta Vigo Bologna: ecco le parole di Italiano dopo la sfida valida per la 6a giornata di Europa League 2025/2026

Successo prezioso per il Bologna di Italiano, che espugna il campo del Celta Vigo 2-1. Ecco le dichiarazioni al termine della sfida del tecnico a Sky:

ANALISI – «Credo che oggi la squadra si sia espressa in maniera eccezionale dopo essere passata in svantaggio dopo uno svarione nostro. Ribaltare questa squadra, creare come abbiamo creato noi e non concedere niente , credo che sia una delle partite più belle da quando sono qui a Bologna. La squadra che abbiamo incontrato veniva da una vittoria contro il Real Madrid ed era in grande fiducia. Oggi i ragazzi, anche con una grandissima emergenza, hanno fatto una grandissima partita. Mi avevano promesso un regalo per il mio compleanno e sono stati di parola,

Oggi il tiro da fuori era un po’ difficile. Oggi questo tipo di gioco ti consentiva solo di avvolgere, mettere traversoni o entrare nei corridoi. Moro comunque ci ha provato, così come Pobega, con un Celta che temevamo tantissimo per quello che abbiamo visto nei giorni scorsi. Partita bellissima, di grande qualità e grande attenzione. Sono contento anche per la classifica, perché diventa davvero bella».

BERNARDESCHI – «Ieri ho detto che dagli esterni è giusto pretendere qualcosina di più in termini di gol e di concretezza. Non può farlo solo Orsolini, oggi Bernardeschi ha fatto una grandissima partita e gli è stato annullato un gol per un dito. Sono contento per lui, ha inciso e ne sono felice».

GOL SUBITO – «Possono accadere queste disattenzioni che poi paghi caro. Ci sono partite dove possiamo concedere di più e la palla non entra, in questo periodo fai un minimo errore e prendi gol. Oggi potevamo essere molto più attenti sulla situazione del gol, ci siamo fatti spostare, non siamo riusciti a rincorrere e non siamo andati sullo scarico dietro. Poi ci sono anche le giocate dei giocatori di qualità, ma in questo periodo stiamo pagando ogni minimo errore, dobbiamo stare molto più attenti».

LAVORO ESTERNI – «Fondamentale, sul secondo gol Cambiaghi chiude il campo e intercetta il pallone su situazione di ripartenza. Bravo, perché è entrato benissimo, a differenza di altre partita. Ma non è sempre facile incidere subentrando, oggi è stato bravissimo. Gli attaccanti devono anche cercare di riempire l’area e tirare fuori dei gol. Bernardeschi ha dei gol, anche Rowe che oggi ne ha sbagliato uno. Dobbiamo cercare di ottimizzare e aumentare i numeri».

INFORTUNATI – «Mi auguro di recuperare Lucumì, come Skorupski e Immobile. Abbiamo ancora qualche defezione importante, ma proveremo a continuare così e a esprimerci al meglio».

