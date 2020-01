CEO Flamengo spiega: «Gabigol? Non c’è ancora l’intesa con l’Inter»

Il CEO del Flamengo, Bruno Spindel, ha fatto chiarezza sulla trattativa che potrebbe portare Gabigol in Brasile

«Stiamo lavorando per trovare un accordo. Noi, l’Inter e Gabigol vogliamo che la trattativa si concluda positivamente per tutte le parti in causa. Non c’è ancora l’intesa, ma siamo ottimisti nel riuscire a completare l’operazione nei prossimi giorni»