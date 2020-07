Cercle Brugge, Paul Clement è ufficialmente il nuovo allenatore – FOTO

Attraverso il proprio profilo Twitter il Cercle Brugge ha ufficializzato Paul Clement come nuovo allenatore della società

Il tecnico inglese è reduce da un anno di pausa dopo la sua non brillante esperienza al Reading in Championship. Negli anni passati Clement ha affiancato Ancelotti sulle panchine del Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Adesso è pronto per una nuova avventura belga sulla panchina del Brugge.