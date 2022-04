Cessione Milan: cambiano le ambizioni, non la linea. E il mercato… Investcorp intanto trasmette entusiasmo a tutto l’ambiente

Il Milan cambia proprietà e potrebbe cambiare anche obiettivi di mercato. Detto che la dirigenza dovrebbe restare la stessa, un tesoretto più cospicuo dovrebbe alimentare velleità per profili di primo grido sul mercato internazionale (ma questo non significa spendere in maniera scriteriata per giocatori avanti con gli anni). L’obiettivo nell’immediato sarà dare continuità a quanto di buono fatto sin qui, anche se l’ambizione è di riportare il club al top europeo.

CALCIOMERCATO MILAN – Inevitabilmente iniziano a girare i nomi dei nuovi prescelti del mercato rossonero. Si va da Nkunku del Lipsia a Tchouameni del Monaco, passando per Zaniolo della Romae Sébastien Haller dell’Ajax. Anche se a quanto risulta verranno confermate le operazioni Botman e Origi, ormai quasi definite.

AMBIZIONI – C’è chi è pronto a giurare che il fondo del Bahrein Investcorp sia pronto a a guidare il Milan verso un nuovo trionfo in Champions. E intanto l’ottimismo Pioli fa sognare i tifosi del Milan: «Il presente è molto solido e il futuro potrà essere anche migliore».