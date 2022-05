Cessione Milan, oggi si chiude con Redbird: Cardinale a Milano

Cessione Milan a Redbird, si chiude: Gerry Cardinale oggi a Milano. Affare da 1,3 miliardi di dollari

Scudetto e cessione, oggi per il Milan è una giornata importante perché come riportato da Class CNBC Gerry Cardinale, fondatore del fondo RedBird Capital, sarà a Milano per finalizzare l’acquisto del Milan da Elliott.

Intesa sulla valutazione raggiunta a 1.3 miliardi e con Singer che manterrà una quota minoritaria. A garantire sull’operazioni ci sono le banche JP Morgan e Bank of America.