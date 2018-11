Zamparini lo ha fatto davvero: venduto il Palermo, ecco la nota ufficiale

Maurizio Zamparini comunica la cessione del Palermo: il numero uno rosanero, dopo anni di promesse, avrebbe venduto a un misterioso compratore. Mancano solo le ultime formalità

Tanto tuonò, che piovve. Alla fine Maurizio Zamparini lo ha fatto davvero e dopo mesi, anzi anni, di promesse mai mantenute (anche un po’ per sfortuna) ha sul serio venduto il Palermo. L’annuncio è arrivato poco fa tramite uno scarno comunicato stampa direttamente sul sito rosanero: uno degli acquirenti della società rosanero avrebbe positivamente concluso le pratiche per l’acquisizione del 100% delle quote. Tutto fatto dunque? Non proprio, aspettate. Mancano ovviamente ancora le firme che possano chiudere la vicenda anche se, da quanto trapela, sarebbe davvero una questione puramente formale.

Questo il comunicato palermitano: «Financial Innovations Team in qualità di Advisor incaricato dalla Propietà della U. S. Città di Palermo spa a seguire la cessione della Società Sportiva, comunica che uno degli investitori, che nei giorni scorsi aveva manifestato l’interesse a rilevare la Società, ha completato i propri approfondimenti e confermato l’acquisizione del 100% delle azioni della Società in oggetto. La trattativa è quindi da ritenersi conclusa positivamente. Per la firma definitiva saranno necessari ancora alcuni giorni per consentire alle Parti di espletare le necessarie formalità». Resta la domanda principale: chi è il nuovo proprietario del Palermo? Al momento il nome non trapela da nessuna fonte. Per attendere probabilimente bisognerà aspettare ancora un po’.