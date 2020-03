Cessione Roma ancora in stand-by, ma Pallotta garantisce per il futuro

Cessione della Roma ancora in stand-by: se ne riparlerà dopo la fine dell’emergenza sanitaria. Ma Pallotta garantisce per il futuro

Nessuna novità sostanziale per quanto riguarda la cessione della Roma. L’emergenza sanitaria che ha investito il paese ha ovviamente messo in stand by la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per il passaggio di proprietà.

Una volta rientrata la situazione i due dovranno sedersi nuovamente a un tavolo per discutere dell’accordo. Qualora il tutto si fermasse l’attuale presidente darebbe comunque garanzie per il futuro del club, continuando con gli investimenti come ha sempre fatto. Allo stesso tempo, spiega Sky Sport, sarebbe anche pronto a guardarsi intorno per altri acquirenti.