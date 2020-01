Cessione Roma, Friedkin arrivato a Milano per chiudere l’operazione

Svolta in casa Roma per la cessione: il magnate texano Friedkin è atterrato in Italia per chiudere definitivamente la trattativa con Pallotta

Passi in avanti importanti per la trattativa per la cessione dell’AS Roma. Come si apprende da gazzetta.it, il magnate texano Dan Friedkin ha raggiunto l’Italia per chiudere l’operazione.

L’imprenditore statunitense è atterrato ieri sera a Milano insieme a suo figlio con l’obiettivo di ritornare in patria dopo aver posto la propria firma sul contratto preliminare.