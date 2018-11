La bomba di Stillitano, l’amico di Pallotta: «È deluso, potrebbe mollare la Roma»

Roma: le parole di Charlie Stillitano, potente manager italo-americano, patron dell’International Champions Cup ed amico di Pallotta, sul futuro del numero uno giallorosso

Qualcuno lo ha definito come il manager americano più potente del calcio americano: si chiama Charlie Stillitano (chiarissime le sue origini italiane) ed è il patron dell’International Champions Cup, il torneo estivo che ha preso piede negli ultimi anni e a cui partecipano praticamente tutte le big del calcio europeo. Stillitano è consigliere di moltissime personalità influenti nel mondo del pallone ma, soprattutto, è uno degli amici più fidati di James Pallotta, numero uno della Roma: sarebbe stato lui uno dei fautori dell’acquisto del club giallorosso da parte dell’attuale presidente giallorosso. Intervistato stamane dal New York Times Stillitano però non pare avere buone notizie per i tifosi giallorossi…

«Ho visto Pallotta un paio di settimane fa e mi sembrato deluso. Molto deluso. Forse pensava che dopo la scorsa stagione ottenere ricavi fosse più semplice… – le parole di Stillitano nel corso di una intervista – . No, sto scherzando, però è vero che è un po’ perplesso e non so cosa possa fare in futuro. Io gliel’ho detto: “Jim, guarda che il progetto è buono, hai giovani bravissimi, pensa a Patrick Kluivert, Cengiz Under, pure Patrick Schick mi piace molto. E poi c’è quel Lorenzo Pellegrini…». Il futuro però, almeno secondo Stillitano, resta ancorato al progetto del nuovo stadio della Roma: «Se Pallotta andrà avanti negli investimenti? Se il progetto dello stadio proseguirà, sì. Se dovesse arrivare un nuovo blocco, secondo me potrebbe anche lasciare».