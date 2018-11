Il magnate ceco vuole acquistare un club italiano e dopo aver puntato il Milan punta la Roma. Kretinsky entra in scena?

I tifosi della Roma hanno contestato la gestione Pallotta e hanno contestato la squadra dopo il pareggio di Firenze. C’è un uomo che potrebbe ‘sconvolgere’ il presente e il futuro giallorosso. Daniel Kretinsky, multimilionario proprietario del gruppo energetico EPH, che possiede e gestisce attività in diversi Paesi, è uno degli uomini più ricchi al mondo e vorrebbe entrare nel mondo del calcio che conta. Kretinsky è co-proprietario dello Sparta Praga ma vorrebbe entrare nel calcio italiano e nei giorni scorsi avrebbe presentato un’offerta da 600 milioni di euro per acquistare il Milan, offerta rispedita al mittente da parte del Fondo Elliott che punta a rivendere il club milanista, tra qualche anno, alla cifra di 1 miliardo.

Il no del Milan però ha spinto Kretinsky a guardare altrove e secondo Il Corriere della Sera l’ultima idea porta nella Capitale. Il suo gruppo ha acquistato in Italia le centrali termoelettriche di E.ON e negli ultimi giorni e il magnate ceco vuole continuare ad ampliare il suo giro d’affari in Italia e vorrebbe acquistare la Roma. Il club giallorosso non è vendita, Pallotta è concentrato sulla questione stadio. L’americano vorrebbe cedere, un domani, il club con n asset importantissimo come lo stadio di proprietà. Aumenterebbe in colpo solo sia i ricavi che il valore. Attenzione però all’irruzione di Daniel Kretinsky che molto presto potrebbe presentare una maxi-proposta per l’acquisto della Roma.