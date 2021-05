Cessione Salerntitana, settimana decisiva. Martedì incontro a Roma

Claudio Lotito è ancora alle prese con la cessione della Salernitana: nuovo incontro a Roma in settimana per smuovere la situazione

Non è ancora arrivata la cessione della Salernitana da parte di Claudio Lotito: il patron granata e della Lazio ha tempo fino al 25 giugno per cedere una delle due società (ovviamente quella campana) per la regola della multiproprietà che vieta di avere due club nella stessa serie.

Come riporta Il Corriere dello Sport, è in programma martedì un nuovo incontro tra Lotito, Mezzaroma e i legali per smuovere la situazione.