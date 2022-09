Cessione Sampdoria, Di Silvio svela i tempi per l’acquisizione: le ultime

Nell’ambito della cessione della Sampdoria, Di Silvio ha svelato i tempi per l’acquisizione del club blucerchiato

Francesco Di Silvio, produttore cinematografico interessato all’acquisto della Sampdoria, è in partenza per Cuba per motivi di lavoro. Ha però precisato, a Il Secolo XIX, che sarà di ritorno in Italia per la conferenza stampa di acquisizione del club doriano, svelando anche le tempistiche della cessione.

LE PAROLE DI DI SILVIO – «Per la conferenza stampa di acquisizione della Sampdoria, attorno al 2-4 ottobre… I tempi si allungano un po’ per il passaggio che dovremo fare alla Covisoc. Ringrazio ancora il dottor Vial, che è un grande professionista».

