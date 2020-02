Cessione Sampdoria, i due investitori si defilano: ecco la situazione

Cessione Sampdoria, ancora una svolta: Aquilor e Dinan si defilano, Ferrero sta tentando di tutto pur si salvare Eleven Finance e Farvem

Il tema cessione in casa Sampdoria rimane sempre di attualità, il presidente Ferrero sta cercando di fare il possibile per poter salvare Eleven Finance e Farvem. Non è facile trovare nuovi finanziatori, anche se due figure già conosciute sono tornate in auge, come riporta il Secolo XIX.

Al momento i due investitori sembrano virare su altri obiettivi. Jamie Dinan è pronto a presentare un’offerta di circa 40 milioni per il Parma, mentre il fondo Aquilor, del principe saudita Abdullah Al Saud, è diventato di recente il proprietario dello Sheffield United, club di Premier League.