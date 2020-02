Cessione Sampdoria, Lanna: «Vialli è pronto per riprendere il discorso»

Cessione Sampdoria, Marco Lanna dà indicazioni importanti sul futuro doriano. Ecco le dichiarazioni dell’ex compagno di Vialli

Marco Lanna non si tira indietro e rilascia delle dichiarazioni importanti sul futuro della Sampdoria. L’ex difensore blucerchiato e compagno di Gianluca Vialli è intervenuto ai microfoni di Primocanale: «Luca è pronto. Era un suo sogno che si stava avverando, poi non è successo: chiaro che se dovesse mai accadere qualcosa, lui sarebbe pronto per riprendere quel discorso che è stato interrotto». Dichiarazioni importanti che possono cambiare nuovamente le carte in tavola.