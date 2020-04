Champions ed Europa League ad agosto, tutto in 15 giorni. Ecco qual è il nuovo piano da parte della UEFA per le prossime settimane

Tutto in 15 giorni. Questo è il nuovo piano da parte della UEFA per poter far disputare le due edizioni sospese della Champions e dell’Europa League, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

A quanto pare Ceferin starebbe pensando a quarti e semifinali in campo neutro e in gara unica, come la finale. Il tutto a porte chiuse. Martedì 21 aprile ci sarà una nuova riunione per prendere una decisione di comune accordo.