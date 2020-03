Champions ed Europa League: la UEFA starebbe valutando l’ipotesi playoff

Champions ed Europa League: l’indiscrezione dalla Spagna apre ad un nuovo scenario per le due coppe europee

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, a Nyon si starebbe discutendo su un progetto nuovo per permettere la conclusione della Champions League e dell’Europa League. L’UEFA potrebbe discuterne martedì, durante la riunione in video-conferenza con le 55 Federazione affiliate per far fronte all’emergenza Coronavirus.

L’idea sarebbe quella di svolgere una Final Four, con due semifinali secche e una finale, tutto nella città di Istanbul, designata questa stagione per l’ultimo atto della competizione. Mentre per l’ex Coppa Uefa il tutto si svolgerebbe a Danzica. La Uefa avrebbe però bisogno di far giocare gli ottavi non disputati (tra cui Juve-Lione, Barcellona-Napoli, Siviglia-Roma e Inter-Getafe) e i quarti in partita unica, tutto in campo neutro.