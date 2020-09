Il noto portale Footyheadlines ha svelato in anteprima il pallone che sarà utilizzato nella Champions League 2020/2021

La Champions League 2020/2021 sta per iniziare e, come ogni anno, Adidas si sta preparando per ufficializzare il pallone che sarà utilizzato durante la competizione.

Il sito specializzato Footyheadlines ha svelato le prime immagini. Il pallone sarà di una tonalità più chiara. I pannelli saranno per metà bianchi e per metà di colore arancione, con una sfumatura in tre diverse tonalità e rifiniti con una particolare grafica di colore blu. Le tipiche stelle della Champions League saranno invece completamente bianche, con i contorni in blu scuro fortemente marcati.