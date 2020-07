Champions League, aumentano i contagi da COVID-19 in Portogallo: il punto

Il Coronavirus torna a minacciare il mondo del calcio e in particolare le fasi finali della Champions League in programma in Portogallo

Il Coronavirus minaccia ancora una volta le nostre vite e di conseguenza anche il mondo del calcio. Secondo il Corriere della Sera, le fasi finali della Champions League, previste a Lisbona nel mese di agosto, sono a rischio.

La finale a otto programmata ad agosto in Portogallo rischia di saltare a causa delle misure di confinamento rientrate in vigore a Lisbona. La UEFA, per il momento, ha dichiarato di non pensare, a un piano B.