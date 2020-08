Champions League, è di Cristiano Ronaldo il gol più bello dell’ultima edizione

Non avrà alzato al cielo la Champions League, ma Cristiano Ronaldo iscrive comunque il suo nome nell’ultima edizione della competizione. È del portoghese, infatti, il gol più bello della massima coppa europea

Con 400mila voti, il fuoriclasse della Juventus vince grazie alla rete del 2-1 segnata proprio nell’ultima partita dei bianconeri contro il Lione. Un gol inutile per la qualificazione dei bianconeri, ma che serve a Cristiano Ronaldo per vincere un premio.

⚽️ 𝗚𝗢𝗔𝗟 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 ⚽️

🥇 @cristiano Ronaldo, JUVENTUS v Lyon

You cast over 400,000 votes – thanks for taking part! 🙌#UCLGOTT #UCLGOTW @nissanfootball

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020