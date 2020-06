Champions League, final eight a Lisbona: le possibilità delle italiane per la vittoria finale, l’Atalanta sogna in grande

Si avvicina a grandi passi una data importante per il calcio europeo. Domani verrà ufficializzata la nuova formula, con la Champions League che diventerà, dai quarti di finale, a gara secca. Ma quali saranno le possibilità delle squadre italiane?

ATALANTA – Al momento i nerazzurri sono gli unici ad essersi qualificati e dovranno sperare in un sorteggio benevolo per poter andare avanti nella competizione. È vero, prima o poi le big vanno pescate, ma un quarto di finale alla pari potrebbe facilitare ancora di più la squadra di Gian Piero Gasperini. In gara unica la squadra del Gasp ha dimostrato di poter fare davvero bene.

JUVENTUS – Prima bisognerà pensare all’ottavo di finale con il Lione, non sarà facile ribaltare il punteggio. I bianconeri hanno la forza di poter andare avanti, se riusciranno a superare il primo ostacolo potrebbero cambiare l’inerzia. Non bisogna però sbagliare nulla, proprio in una final eight ci dovrà essere il cambio di mentalità.

NAPOLI – Ostacolo complicato? Può darsi. Gli azzurri sono chiamati ad una mezza impresa col Barcellona, lo sa bene anche mister Gattuso. Il tutto però dipenderà dalla Coppa Italia e dal campionato: se la squadra arriverà con lo slancio giusto potrebbe compiere l’impresa e andare avanti. Lì, in gara secca, tutto può accadere.