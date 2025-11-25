Juventus News
Formazioni ufficiali Bodo/Glimt Juventus, le scelte di Spalletti per il match di Champions League
Formazioni ufficiali Bodo/Glimt Juventus, le scelte da parte di Spalletti per il match fondamentale in chiave qualificazione. Le ultime
La Juventus vuole ripartire anche in Champions League. La classifica dice tre punti in quattro partite e la necessità di non sbagliare contro il Bodo/Glimt per rilanciarsi e aumentare le speranze di qualificazione. Queste le formazioni ufficiali:
Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Maatta, Hogh, Blomberg. All. Knutsen
LEGGI ANCHE >>> Champions League in TV: programma, orari e dove vederla
Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti
Fiorentina Juve, Rocchi commenta il contatto Vlahovic Pablo Marì: «Niente rigore? Decisione giusta, il VAR ha lavorato bene»
Bodo Glimt Juventus: Chiellini e Comolli bloccati in Svezia. Le ultimissime verso la sfida di Champions League