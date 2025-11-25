 Formazioni ufficiali Bodo/Glimt Juventus, le scelte di Spalletti per il match di Champions League
Formazioni ufficiali Bodo/Glimt Juventus, le scelte da parte di Spalletti per il match fondamentale in chiave qualificazione. Le ultime

La Juventus vuole ripartire anche in Champions League. La classifica dice tre punti in quattro partite e la necessità di non sbagliare contro il Bodo/Glimt per rilanciarsi e aumentare le speranze di qualificazione. Queste le formazioni ufficiali:

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Maatta, Hogh, Blomberg. All. Knutsen

LEGGI ANCHE >>> Champions League in TV: programma, orari e dove vederla

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti

