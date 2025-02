Champions League, oggi tocca alla Juve: obiettivo vittoria per riscattare la serata da incubo delle italiane e non solo

Juve, oggi tocca ai bianconeri: dopo il disastroso martedì di Champions per le italiane, i bianconeri sono chiamati a centrare la qualificazione

Dopo il martedì nero delle italiane in Champions League che ha portato alle brutte eliminazioni di Milan e Atalanta, questa sera tocca alla Juve scenderà in campo in Olanda contro il PSV per il ritorno del playoff. Si ripartirà dal 2-1 maturato una settimana fa a Torino, con i bianconeri che giocheranno per due risultati su tre.

La qualificazione agli ottavi di finale è fondamentale per due motivi in particolare. Il primo strettamente economico: arrivare tra le migliori sedici permetterebbe di incassare 11 milioni di euro. Poi per un motivo di progettualità: non che Thiago Motta sia a rischio, però un passaggio del turno di questo tipo rafforzerebbe ancora la sua posizione soprattutto per il futuro. Infine è anche un’occasione per riscattare le italiane e tenere il passo della Spagna nel ranking, che dopo la doppia eliminazione di ieri di rossoneri e della Dea, rischia di vedere il gap con La Liga ampliarsi