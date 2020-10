Champions League, le sei partite in chiaro su Canale 5

Su Canale 5 saranno trasmesse sei partite in chiaro della prossima Champions League

Saranno sei le partite in chiaro che saranno trasmesse su Canale 5. Mediaset ha infatti reso note le gare della fase a gironi che verranno mandate in onda in tv. Escluse Lazio a Atalanta, in chiaro andranno solamente Inter e Juventus.

Mercoledì 21 ottobre: Inter-Borussia Moenchengladbach

Mercoledì 28 ottobre: Juventus-Barcellona

Martedì 3 novembre: Real Madrid-Inter

Martedì 24 novembre: Juventus-Ferencvaros

Martedì 1° dicembre: Borussia Moenchengladbach-Inter

Martedì 8 dicembre: Barcellona-Juventus