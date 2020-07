Il Governo inglese ha confermato che Manchester City-Real Madrid si giocherà all’Etihad senza quarantena per gli spagnoli

Il Governo inglese ha confermato in queste ore che il match di Champions League tra Manchester City e Real Madrid sarà disputato all’Etihad Stadium.

Come riporta Sky Sports UK il match valevole per il ritorno degli ottavi di finale si giocherà nella casa degli uomini di Guardiola, e per i calciatori del Real Madrid non ci sarà da osservare alcuna quarantena. Si tratta di un’eccezione, visto che la Spagna non è nella lista di paesi sicuri diramata dalle autorità britanniche.