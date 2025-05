Champions League, Van Dijk: «Impressionato dal gioco del PSG, ma l’Inter ha una cosa a suo favore»

Le parole di Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, sulla finale di Champions League tra Inter e PSG: ecco chi vede favorita

Virgil Van Dijk, capitano del Liverpool, ha condiviso la sua analisi in vista della finale di Champions League del 31 maggio tra Inter e Paris Saint-Germain. In un’intervista rilasciata al quotidiano francese L’Équipe, il difensore olandese ha riflettuto sulla forza della squadra di Luis Enrique, che ha eliminato i Reds agli ottavi di finale, e sulle chance dei nerazzurri, che arrivano all’ultimo atto della competizione dopo aver disputato la finale anche nel 2023. Secondo Van Dijk, il PSG ha mostrato uno stile di gioco impressionante e grande qualità individuale, ma l’Inter potrebbe far valere un bagaglio di esperienza più consolidato, anche grazie alla presenza di giocatori come Dumfries e De Vrij, suoi connazionali. La sfida si preannuncia apertissima, con due filosofie di gioco e percorsi diversi ma ugualmente efficaci.

IMPRESSIONATO DAL PSG – «Sono rimasto molto impressionato dallo stile di gioco del PSG, dalle qualità individuali dei suoi giocatori e dall’impegno da loro profuso. È stato piuttosto sorprendente essere riusciti a batterli all’andata dopo che ci avevano dominato, ma sono cose che accadono nel calcio».

POTEVAMO CAMBIARE L’ANDAMENTO DELLE COSE – «Nella partita di ritorno avremmo potuto segnare nei primi venti minuti e a quel punto l’andamento delle cose sarebbe cambiato. Alla fine è stata una gara abbastanza equilibrata che si è decisa ai calci di rigore».

L’INTER HA MAGGIORE ESPERIENZA – «Se il PSG è favorito in finale? Non credo. Come detto mi hanno fatto una grande impressione. Per quanto riguarda l’Inter, l’ho incrociata in passato e conosco bene i miei connazionali Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. Forse l’Inter ha più esperienza, visto che ha giocato di recente una finale di Champions League».