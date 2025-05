Champions League, PSG o Inter: per chi tiferà Zinadine Zidane? Ecco la sua risposta

Le parole di Zinadine Zidane in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter: tifo per i francesi o il suo lato ‘marsigliese’ avrà la meglio?

A pochi giorni dalla finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera, Zinedine Zidane ha dichiarato pubblicamente il proprio sostegno ai parigini. Una presa di posizione significativa, considerando che l’ex campione del mondo è nativo di Marsiglia, città storicamente rivale del PSG. Intervistato da Canal+ durante il Gran Premio di Monaco, Zidane ha messo da parte le rivalità locali per schierarsi con il club francese, evidenziando quanto questa partita rappresenti un’occasione cruciale per il calcio transalpino.

Il suo endorsement arriva in un momento di grande fiducia per la squadra di Luis Enrique, reduce dalla vittoria per 3-0 sul Reims in finale di Coupe de France. Il tecnico spagnolo ha definito questa prestazione come «la preparazione ideale» per la sfida europea, lodando la mentalità e la fame agonistica del gruppo. La finale è da tempo un obiettivo dichiarato del PSG: secondo Luis Enrique, è nel mirino del club sin dal 14 luglio, giorno di inizio della preparazione estiva.

PAROLE DI ZIDANE – «Anche io che sono marsigliese, stavolta bisogna che vinca la squadra francese.»

PAROLE DI LUIS ENRIQUE – «Il PSG non poteva prepararsi meglio per la finale di Champions contro l’Inter. Lo prepariamo dal 14 luglio. È un appuntamento nella testa dei giocatori, del club e dei tifosi in tutto il mondo. C’è una voglia di giocare meravigliosa.»

Zidane, che da allenatore ha vinto per tre volte consecutive la Champions League con il Real Madrid, conosce a fondo la pressione e l’importanza di appuntamenti simili. Il suo sostegno al PSG è anche una scommessa sulla maturità di un gruppo che vuole finalmente portare la coppa a Parigi.