Champions League, il Real Madrid è ancora il favorito! Mbappé scatenato elimina il City: Guardiola a fine ciclo?

Champions League, il Real Madrid si conferma la grande favorita anche questa volta! Tripletta di Mbappé e City eliminato: Guardiola a fine ciclo?

Alla fine quella di Guardiola non era pretattica: il City ha dimostrato di avere solo l’1% di chance contro questo Real Madrid, che ancora una volta è la grande favorita per la Champions League. Dopo la vittoria in rimonta dell’andata, il ritorno è tutta un’altra partita: Due gol di Mbappé nel primo tempo, il tris sempre del francese nella ripresa e solo nel finale il gol della bandiera di Gonzalez per gli inglesi.

Merengues agli ottavi (e con un possibile incrocio da incubo per l’Inter ai quarti) e Manchester City fuori: Guardiola incassa il ko più duro di una stagione piena di passi falsi e con la sensazione che il suo ciclo a Manchester dopo 9 anni, il più lungo della sua carriera, sia giunto al termine.