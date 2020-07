Champions League, Rivaldo: «Il Barcellona può essere eliminato dal Napoli»

L’ex giocatore del Barcellona, Rivaldo, ha parlato a Betfair della sfida di Champions League tra la società blaugrana e il Napoli

Rivaldo, ex giocatore e leggenda del Barcellona, ha analizzato il match di Champions League tra la società blaugrana e il Napoli in programma l’8 agosto. Ecco le dichiarazioni del brasiliano:

«C’è un pericolo reale, il Barcellona può essere eliminato dal Napoli. Come tifoso ed ex calciatore blaugrana, sono davvero preoccupato per questa sfida e credo che la maggior parte dei culés condivida con me questa brutta sensazione».